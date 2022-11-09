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40 минут назад

СМИ: береговая охрана и ВМС Японии впервые отработают отражение атаки противника

ТАСС

Береговая охрана и морские Силы самообороны Японии впервые проведут совместные учения по отражению атаки противника на отдаленные острова. Об этом в среду сообщила газета Yomiuri.

Береговая охрана и ВМС Японии впервые отработают отражение атаки противника
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, учения могут состояться в нынешнем финансовом году (завершится 31 марта 2023 года), их сценарием может стать нападение на южную префектуру Окинава, а также на острова Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Ожидается, что береговая охрана отработает проведение эвакуации местного населения и обеспечение безопасности гражданских судов, в то время как морские Силы самообороны будут реагировать на предполагаемую атаку противника.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

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