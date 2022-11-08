Кадыров сообщил о готовящихся «сюрпризах» для украинских военных

«Это не пустые слова. Те, кто следят за моими заявлениями, прекрасно знают, что итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать», — подчеркнул политик.

Он также напомнил о недавно проведенной специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине, указав, что число поверженных противников составило более 600 человек лишь за день. Кадыров добавил, что на фоне происходящего ему жалко украинский народ, который, по его словам, оказался «невольником натовской политики». Простые жители никак не могут повлиять на ситуацию в своей стране, отметил политик.