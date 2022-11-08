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1 час назад

Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил о готовящихся «сюрпризах» для украинских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не пустые слова. Те, кто следят за моими заявлениями, прекрасно знают, что итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать», — подчеркнул политик.

Кадыров заявил об «истощении» сил ВСУ

Он также напомнил о недавно проведенной специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине, указав, что число поверженных противников составило более 600 человек лишь за день. Кадыров добавил, что на фоне происходящего ему жалко украинский народ, который, по его словам, оказался «невольником натовской политики». Простые жители никак не могут повлиять на ситуацию в своей стране, отметил политик.

Ранее Кадыров сообщил, что ни один чеченский боец не погиб под Лисичанском. Заявления о сотнях погибших он назвал сказками и байками.

Армия,Рамзан Кадыров,
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