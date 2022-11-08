Италия поставит Украине системы ПВО

Власти Италии разрабатывают новый пакет военной помощи Украине, в который планируют включить системы ПВО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.
По данным агентства, Рим намерен поставить Украине зенитные ракетные комплексы SAMP/T, Aspide и Stinger. При этом пока остается неясным точное количество ПВО, которые Италия сможет предложить Киеву и сроки их поставки в страну.
Напомним, что первую партию оружия Рим отправил Украине еще в конце февраля. Затем Италия перестала раскрывать информацию о поставках вооружений Киеву. Несмотря на это, сообщалось, что Рим отправлял на Украину универсальные пусковые установки MLRS, самоходные артиллерийские установки немецкого производства PzH 2000 и бронетехнику.