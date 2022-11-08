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1 час назад

Кадыров заявил об «истощении» сил ВСУ

Газета.Ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины «истощены и исчерпали себя», пополняя свои ряды за счет наемников из западных стран.

«По нашим данным, ВСУ, как военная сила, совсем истощена и исчерпала себя», — заявил Кадыров, добавляя, что западные страны «это видят, поэтому пополняют ряды за счет наемников».

Он также опроверг сообщения о погибших военных из Чечни под Лисичанском, подчеркивая, что в этом районе «ни один наш боец не погиб». По его словам, ситуация в Лисичанске «очень хорошая».

Кадыров опроверг информацию о гибели чеченских бойцов под Лисичанском

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов опроверг информацию СМИ о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске, называя эти сообщения «вбросами» противника.

До этого в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что Вооруженным силам России удалось отразить безуспешные контратаки, осуществляемые украинскими военными на Южно-Донецком направлении. По данным военного ведомства, действия украинской стороны были направлены на замедление наступления российских войск.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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