Италия готовит поставки Украине систем ПВО

Италия ведет работу над новым пакетом военной помощи Украине, в который, в частности, войдут системы ПВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ представителя итальянского правительства. Рим готов поставить Киеву различные системы ПВО.

Фото: USAF USAF

Речь в частности идет о франко-итальянских зенитных ракетных комплексах SAMP/T, итальянских зенитных ракетах средней дальности Aspide и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger. Число таких систем ПВО пока неясно. Италия впервые поставила оружие Киеву в конце февраля. Рим не раскрывал детали поставок. Итальянские СМИ писали, что вполне возможно, что Италия поставляла на Украину пусковые установки MLRS, самоходные артиллерийские установки немецкого производства PzH 2000 и бронетехнику.