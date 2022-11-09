Италия готовит поставки Украине систем ПВО

Италия ведет работу над новым пакетом военной помощи Украине, в который, в частности, войдут системы ПВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ представителя итальянского правительства. Рим готов поставить Киеву различные системы ПВО.
Речь в частности идет о франко-итальянских зенитных ракетных комплексах SAMP/T, итальянских зенитных ракетах средней дальности Aspide и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger. Число таких систем ПВО пока неясно. Италия впервые поставила оружие Киеву в конце февраля. Рим не раскрывал детали поставок. Итальянские СМИ писали, что вполне возможно, что Италия поставляла на Украину пусковые установки MLRS, самоходные артиллерийские установки немецкого производства PzH 2000 и бронетехнику.
Ранее Киев сообщал о новых поставках систем ПВО от западных союзников. По словам министра обороны Украины, ВСУ получили системы NASAMS и Aspide. Они предназначены для защиты стратегических объектов и защиты от маневрирующих летательных аппаратов. Ранее о поставках Украине систем ПВО сообщал мэр Киева.