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54 минуты назад

Италия готовит поставки Украине систем ПВО

Газета.Ruиещё 1

Италия ведет работу над новым пакетом военной помощи Украине, в который, в частности, войдут системы ПВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на западные СМИ представителя итальянского правительства. Рим готов поставить Киеву различные системы ПВО.

Италия готовит поставки Украине систем ПВО
Фото: USAFUSAF

Речь в частности идет о франко-итальянских зенитных ракетных комплексах SAMP/T, итальянских зенитных ракетах средней дальности Aspide и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger. Число таких систем ПВО пока неясно. Италия впервые поставила оружие Киеву в конце февраля. Рим не раскрывал детали поставок. Итальянские СМИ писали, что вполне возможно, что Италия поставляла на Украину пусковые установки MLRS, самоходные артиллерийские установки немецкого производства PzH 2000 и бронетехнику.

Ранее Киев сообщал о новых поставках систем ПВО от западных союзников. По словам министра обороны Украины, ВСУ получили системы NASAMS и Aspide. Они предназначены для защиты стратегических объектов и защиты от маневрирующих летательных аппаратов. Ранее о поставках Украине систем ПВО сообщал мэр Киева.

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