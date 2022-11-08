Пентагон подтвердил передачу Украине комплексов NASAMS

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге во вторник подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. При этом представитель американского оборонного ведомства отказался уточнить, возможна ли поставка Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).

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Как напомнил Райдер, о намерении передать Киеву два комплекса NASAMS США объявили летом.

"Мы можем подтвердить, что они были доставлены", - продолжил пресс-секретарь Пентагона.