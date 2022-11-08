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15 минут назад

Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS

ТАСС

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге во вторник подтвердил передачу Вашингтоном Киеву двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. При этом представитель американского оборонного ведомства отказался уточнить, возможна ли поставка Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).

Пентагон подтвердил передачу Украине комплексов NASAMS
Фото: ТАССТАСС

Как напомнил Райдер, о намерении передать Киеву два комплекса NASAMS США объявили летом.

"Мы можем подтвердить, что они были доставлены", - продолжил пресс-секретарь Пентагона.

По его словам, ВСУ уже применяют упомянутые комплексы, обучение этому украинских военных прошло в Европе.

Армия,Пентагон,
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