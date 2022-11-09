Стало известно о смерти еще одного воевавшего на Украине британца

Подданный Великобритании Саймон Лингард, воевавший на Украине на стороне киевских властей, погиб в результате боевых действий. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News со ссылкой на родственников наемника.

Отмечается, что семья Лингарда, погибшего 7 ноября, запустила кампанию по сбору средств на организацию его похорон. По информации Sky News, Лингард стал третьим британцем, погибшим на Украине в ходе текущего конфликта.