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1 час назад

Sky News сообщил о смерти еще одного воевавшего на Украине британца

ТАССиещё 4

Подданный Великобритании Саймон Лингард, воевавший на Украине на стороне киевских властей, погиб в результате боевых действий. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News со ссылкой на родственников наемника.

Стало известно о смерти еще одного воевавшего на Украине британца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что семья Лингарда, погибшего 7 ноября, запустила кампанию по сбору средств на организацию его похорон. По информации Sky News, Лингард стал третьим британцем, погибшим на Украине в ходе текущего конфликта.

1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал, что за предыдущие две недели в зоне специальной военной операции было уничтожено почти 200 иностранных наемников.

Армия,Война в Сирии ,Сергей Шойгу,
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