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35 минут назад

Кадыров опроверг информацию о гибели чеченских бойцов под Лисичанском

ТАССиещё 1

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что ни один чеченский боец не погиб под Лисичанском, информацию о сотнях погибших он назвал байками. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров опроверг гибель чеченских бойцов под Лисичанском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вражеские пропагандистские каналы настолько заврались, что на ровном месте штампуют сказки. Теперь пишут о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском. Такие байки даже комментировать не хочется, но все-таки, наверное, надо. Ну хотя чтобы успокоить всех адекватных и переживающих людей. Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб", - написал Кадыров.

Он отметил, что чеченские бойцы на данный момент готовят "сюрпризы" для противника.

"Те, кто следят за моими заявлениями, прекрасно знают, что итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать. Недавно проведенную нами операцию "Возмездие" помнят все, только за день мы уничтожили свыше 600 бандеровцев. По нашим данным, ВСУ как военная сила совсем истощены и исчерпали себя. На Западе это видят, поэтому пополняют ряды за счет наемников. Ну давайте. Наши парни только рады новым дорогим трофеям", - добавил глава региона.

Кадыров также обратился к мусульманам России с просьбой объединиться и выйти на борьбу с ВСУ.

Ранее во вторник сообщения украинских СМИ о потерях чеченских подразделений опроверг командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Армия,Рамзан Кадыров,
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