Кадыров опроверг гибель чеченских бойцов под Лисичанском

"Те, кто следят за моими заявлениями, прекрасно знают, что итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать. Недавно проведенную нами операцию "Возмездие" помнят все, только за день мы уничтожили свыше 600 бандеровцев. По нашим данным, ВСУ как военная сила совсем истощены и исчерпали себя. На Западе это видят, поэтому пополняют ряды за счет наемников. Ну давайте. Наши парни только рады новым дорогим трофеям", - добавил глава региона.