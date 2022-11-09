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10 минут назад

NBC: Запад все больше ожидает зимой замедления боевых действий на Украине и переговоров

Газета.Ruиещё 11

Некоторые американские и западные официальные лица все больше считают, что этой зимой боевые действия на Украине замедлятся, что может создать возможность для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальные лица, знакомые с этим вопросом.

NBC: Запад ожидает зимой замедления боевых действий на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зимой все замедлится», — сказал один западный чиновник, имея ввиду боевые действия.

Как пишет телеканал, если военные действия на Украине стабилизируются в течение зимы, то ни одна из сторон не сможет достигнуть своей цели.

«Это потенциал для переговоров, мы хотели бы, чтобы это произошло», — заявил собеседник телеканала.

В МИД России высказались об условиях переговоров с Украиной

Как отмечает NBC, США и их союзники не хотят, чтобы Украина считала, что они подталкивают ее к переговорам. В материале также говорится, что официальные лица США признают, что усадить обе стороны за стол переговоров будет непросто, и что Россия и Украина, вероятно, рассматривают замедление темпов операций этой зимой как время для переоснащения своих сил, чтобы быть готовыми к весеннему наступлению.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ готова вести переговоры с Украиной с учетом реалий, которые складываются на данный момент.

Армия,Мария Захарова,МИД России,
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