NBC: Запад ожидает зимой замедления боевых действий на Украине

Некоторые американские и западные официальные лица все больше считают, что этой зимой боевые действия на Украине замедлятся, что может создать возможность для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальные лица, знакомые с этим вопросом.

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«Зимой все замедлится», — сказал один западный чиновник, имея ввиду боевые действия.

Как пишет телеканал, если военные действия на Украине стабилизируются в течение зимы, то ни одна из сторон не сможет достигнуть своей цели.

«Это потенциал для переговоров, мы хотели бы, чтобы это произошло», — заявил собеседник телеканала.

Как отмечает NBC, США и их союзники не хотят, чтобы Украина считала, что они подталкивают ее к переговорам. В материале также говорится, что официальные лица США признают, что усадить обе стороны за стол переговоров будет непросто, и что Россия и Украина, вероятно, рассматривают замедление темпов операций этой зимой как время для переоснащения своих сил, чтобы быть готовыми к весеннему наступлению.