Алиев предрек рекордные расходы на военные нужды

Ильхам Алиев на выступлении перед военными в Карабахе сообщил, что на это будут потрачены «небывалые суммы».

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«Госбюджет Азербайджана на следующий год достиг рекордного уровня, в том числе в вопросе военных расходов», — цитирует ТАСС Алиева.

Он заявил, что нынешняя азербайджанская армия сильнее, чем два года назад, когда произошли военные действия в Карабахе.