Алиев предрек рекордные расходы на военные нужды

Ильхам Алиев на выступлении перед военными в Карабахе сообщил, что на это будут потрачены «небывалые суммы».
«Госбюджет Азербайджана на следующий год достиг рекордного уровня, в том числе в вопросе военных расходов», — цитирует ТАСС Алиева.
Он заявил, что нынешняя азербайджанская армия сильнее, чем два года назад, когда произошли военные действия в Карабахе.
По данным парламента страны, в проекте бюджета на 2023 год расходы на укрепление обороноспособности заложены в размере трёх миллиардов долларов.