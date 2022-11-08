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1 час назад

Президент Азербайджана предрёк рекордные расходы на военные нужды республики

Говорит Москва

Ильхам Алиев на выступлении перед военными в Карабахе сообщил, что на это будут потрачены «небывалые суммы».

Алиев предрек рекордные расходы на военные нужды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Госбюджет Азербайджана на следующий год достиг рекордного уровня, в том числе в вопросе военных расходов», — цитирует ТАСС Алиева.

Он заявил, что нынешняя азербайджанская армия сильнее, чем два года назад, когда произошли военные действия в Карабахе.

По данным парламента страны, в проекте бюджета на 2023 год расходы на укрепление обороноспособности заложены в размере трёх миллиардов долларов.

Армия,Ильхам Алиев,
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