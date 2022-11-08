Шойгу заслушал доклад генерала армии Суровикина

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, участвующих в спецоперации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что во время инспекции на командный пункт Сергей Шойгу заслушал доклад Сергея Суровикина.

Военачальник рассказал о текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях.

Кроме того, генерал сделал отдельный доклад по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.