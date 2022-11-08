Британия провела новые испытания лазерного оружия DragonFire

Согласно заявлению на сайте правительства Великобритании , в Соединённых Королевствах провели испытания направленного лазерного оружия дальнего действия DragonFire. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» .

На сайте правительства Британии указано, что ранее инженеры уже испытывали способность лазера отслеживать цели с высокой точностью, а также удерживать энергетический луч на указанной точке. В новых испытаниях было протестировано использование лазерного оружия для поражения нескольких целей на различном расстоянии.