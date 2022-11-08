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20 минут назад

Британия провела новые испытания лазерного оружия DragonFire

Елена Прошина

Согласно заявлению на сайте правительства Великобритании, в Соединённых Королевствах провели испытания направленного лазерного оружия дальнего действия DragonFire. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Британия провела новые испытания лазерного оружия DragonFire
Фото: uk.leonardo.comuk.leonardo.com

На сайте правительства Британии указано, что ранее инженеры уже испытывали способность лазера отслеживать цели с высокой точностью, а также удерживать энергетический луч на указанной точке. В новых испытаниях было протестировано использование лазерного оружия для поражения нескольких целей на различном расстоянии.

Ранее Пентагон показал видео с испытаний компонентов гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой в интересах Военно-морских сил и армии США.

Армия,Пентагон,
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