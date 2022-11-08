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43 минуты назад

Госдума займется адаптацией вернувшихся из зоны СВО военных

News.ru

Совет Госдумы проведет парламентские слушания, посвященные вопросу адаптации военнослужащих, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале написал глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. Он подчеркнул, что слушания состоятся 12 декабря.

Госдума займется адаптацией вернувшихся из зоны СВО военных
Фото: Сергей Петров/NEWS.ruСергей Петров/NEWS.ru

Слушания проведут сразу три Комитета: по обороне; по молодёжной политике; по труду, социальной политике и делам ветеранов, — заявил Метелев.

Он также обозначил цели слушаний. По словам Метелева, они заключаются в том, чтобы сформировать перечень конкретных решения, которые помогут в обустройстве жизни вернувшимся с фронта россиянам. В частности, речь идет о законодательных решениях. Кроме того, в результате должен быть повышен уровень престижа армии среди молодежи.

Метелев добавил, что по данным вопросам уже получены более 400 предложений. Он заверил, что каждое будет учтено и проанализировано.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал, что детей мобилизованных россиян необходимо обеспечить различными льготами, например: бесплатными обедами в школах, путевками в лагеря и санатории, разовыми денежными выплатами для семьи, а также скидками на ЖКУ.

Он подчеркнул также, что женам мобилизованных нужно помочь в «восстановлении профессиональных навыков» и дополнительном обучении.

Армия,Артем Метелев,Госдума,
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