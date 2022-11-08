Китай продемонстрировал новейшую гиперзвуковую авиационную ракету

Китай продемонстрировал новейшую гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-21 на XIV авиационной и аэрокосмической выставке Airshow China. Об этом сообщает South China Morning Post.

Фото: Zhang Tong Zhang Tong

По данным издания, ракета была представлена публике впервые. Ее заметили под крылом бомбардировщика Н-6К (копия советского Ту-16). Всего самолет может нести лишь две таких ракеты.

Согласно характеристикам, YJ-21 обладает большим размером и дальностью, чем российская X-47 «Кинжал». Китайская ракета способна преодолеть расстояние свыше двух тысяч километров.

При этом из-за своего размера нести ее могут только бомбардировщики, тогда как X-47 — истребители МиГ-31. Впервые YJ-21 запустили с эсминца типа «Ренхай» в апреле 2022 года.