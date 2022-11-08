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1 час назад

Китай продемонстрировал новейшую гиперзвуковую авиационную ракету

Елена Прошина

Китай продемонстрировал новейшую гиперзвуковую противокорабельную ракету YJ-21 на XIV авиационной и аэрокосмической выставке Airshow China. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китай продемонстрировал новейшую гиперзвуковую авиационную ракету
Фото: Zhang TongZhang Tong

По данным издания, ракета была представлена публике впервые. Ее заметили под крылом бомбардировщика Н-6К (копия советского Ту-16). Всего самолет может нести лишь две таких ракеты.

Согласно характеристикам, YJ-21 обладает большим размером и дальностью, чем российская X-47 «Кинжал». Китайская ракета способна преодолеть расстояние свыше двух тысяч километров.

При этом из-за своего размера нести ее могут только бомбардировщики, тогда как X-47 — истребители МиГ-31. Впервые YJ-21 запустили с эсминца типа «Ренхай» в апреле 2022 года.

В South China Morning Post считают, что Китай решил продемонстрировать ракеты, чтобы предупредить США о недопустимости военной поддержки Тайваня.

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