Си Цзиньпин призвал армию Китая быть готовой к военным действиям

Народно-освободительной армии Китая (НОАК) следует усилить подготовку для повышения боеспособности и быть готовой к военным действиям. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

«Необходимо <...> усилить всестороннюю подготовку вооруженных сил, обеспечить их готовность к боевым действиям», — сказал Си Цзиньпин в ходе инспекции Объединенного оперативного центра командования Центральной военной комиссии Коммунистической партии Китая.

Он подчеркнул, что в настоящее время мир переживает глубокие изменения, которые ведут к нестабильности и неопределенности в вопросе безопасности Китая.