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13 минут назад

Си Цзиньпин призвал повысить боеспособность армии Китая на случай военных действий

Газета.Ru

Народно-освободительной армии Китая (НОАК) следует усилить подготовку для повышения боеспособности и быть готовой к военным действиям. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин призвал армию Китая быть готовой к военным действиям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Необходимо <...> усилить всестороннюю подготовку вооруженных сил, обеспечить их готовность к боевым действиям», — сказал Си Цзиньпин в ходе инспекции Объединенного оперативного центра командования Центральной военной комиссии Коммунистической партии Китая.

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Он подчеркнул, что в настоящее время мир переживает глубокие изменения, которые ведут к нестабильности и неопределенности в вопросе безопасности Китая.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что китайская армия продолжает готовиться на случай войны и решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил.

Армия,Цзиньпин Си,
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