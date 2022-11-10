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11 минут назад

Рогов заявил, что на стороне Украины воюют наемники из террористических организаций

Газета.Ruиещё 1

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в эфире телеканала «Соловьев Live», что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют арабские наемники из различных международных террористических организаций.

Рогов заявил о воюющих на стороне ВСУ наемниках из террористических организаций
Фото: газета.ругазета.ру

По его словам, в рядах украинской армии очень часто можно услышать польскую речь, а также грузинский, чеченский, французский и арабские языки.

«По арабской речи это «Джебхад ан-Нусра» (организация запрещена в России) и »ДАИШ» (обе запрещены в РФ — прим.). Одних завезли турки, других — американцы», — заявил Рогов.

По его словам, в общей сложности на стороне Украины воюют наемники из 34 стран, это подтверждают данные разведки. В активных боевых действиях более половины состава ВСУ — это иностранные боевики, добавил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что число откалиброванных иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Наемники,Владимир Рогов,Владимир Путин,Исламское государство,
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