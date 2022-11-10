Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в эфире телеканала «Соловьев Live», что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют арабские наемники из различных международных террористических организаций.

Фото: газета.ру газета.ру

По его словам, в рядах украинской армии очень часто можно услышать польскую речь, а также грузинский, чеченский, французский и арабские языки.

«По арабской речи это «Джебхад ан-Нусра» (организация запрещена в России) и »ДАИШ» (обе запрещены в РФ — прим.). Одних завезли турки, других — американцы», — заявил Рогов.

По его словам, в общей сложности на стороне Украины воюют наемники из 34 стран, это подтверждают данные разведки. В активных боевых действиях более половины состава ВСУ — это иностранные боевики, добавил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что число откалиброванных иностранных наемников в Запорожье перевалило за тысячу.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.