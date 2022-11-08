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55 минут назад

Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг информацию о массовой гибели бойцов в Лисичанске

Вечерняя Москва

Командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, генерал-майор Апты Алаудинов опроверг информацию СМИ о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске.

Командир «Ахмата» опроверг массовую гибель бойцов в Лисичанске
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

— Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед, — сказал военный.

По его словам, на текущий момент проводится скоординированная и слаженная работа данных подразделений совместно с ЧВК «Вагнера». Алаудинов в эфире Первого канала подчеркнул, что данные об уничтоженных «кадыровцах» в Лисичанске являются «вбросами противника».

5 ноября Алаудинов заявил, что обстановка на участке Сватово-Кременная стабилизировалась. Кроме того, он добавил, что на текущий момент с территории Чечни продолжают поступать добровольческие отряды.

8 ноября Минобороны опубликовало кадры с моментом ликвидации отечественным ударным дроном «Изделие-51/52», ранее известным как «Ланцет», танка ВСУ, укрывающегося в городской застройке.

На видеоролике продемонстрировано, как происходит процесс обнаружения и сопровождения разведывательным беспилотником украинского танка, пытающегося укрыться за объектами промышленной застройки.

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