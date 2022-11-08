ВС России отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении Вооруженные силы России отразили атаку киевской армии, сообщил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. По его словам, бойцы одержали победу в бою с украинским мотопехотным батальоном с танками.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики, — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, общие потери Вооруженных сил Украины на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, киевская армия потеряла два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Конашенков также сообщил, что ВС России удалось предотвратить попытку наступления двух батальонных тактических групп ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Они, предположительно, направлялись в населенные пункты Площанка и Червонопоповка ЛНР.