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15 минут назад

ВС России отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

News.ru

На Купянском направлении Вооруженные силы России отразили атаку киевской армии, сообщил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. По его словам, бойцы одержали победу в бою с украинским мотопехотным батальоном с танками.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск и огня артиллерии отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики, — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, общие потери Вооруженных сил Украины на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, киевская армия потеряла два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Стало известно о массовом бегстве украинских военных с линии фронта

Конашенков также сообщил, что ВС России удалось предотвратить попытку наступления двух батальонных тактических групп ВСУ на Красно-Лиманском направлении. Они, предположительно, направлялись в населенные пункты Площанка и Червонопоповка ЛНР.

Кроме того, за сутки на Николаево-Криворожском направлении росийские подразделения предотвратили девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. В результате было ликвидировано более 50 украинских бойцов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.

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