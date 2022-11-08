Ветеран ЧВК «Вагнер» назвал главную опасность на фронте

«Нельзя подбирать с земли ничего! Даже если нашли рожок от автомата, граната лежит на земле, пусть они лежат. Подбирать ничего не нужно, потому что практически все заминировано. К этому рожку может вести леска от мини-заряда. Убить, может, и не убьет, а кисть и ступню оторвет», — предупредил военный специалист, который уже более десяти лет выполняет боевые задачи.