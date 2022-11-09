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29 минут назад

Российские войска пресекли попытки ВСУ заслать диверсантов в Херсонскую область

Lenta.ruиещё 2

За прошедшие сутки российские войска обнаружили и пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Российские войска пресекли попытки ВСУ заслать диверсантов в Херсонскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве уточнили, что на николаево-криворожском направлении за сутки уничтожено до 110 военнослужащих Украины, восемь бронированных боевых машин, а также 14 различных автомобилей.

Ранее Минобороны показало на видео, как российский беспилотник уничтожил украинский танк. Уточняется, что из этого машины бойцы ВСУ пытались вести огонь по позициям российских военнослужащих.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,СВО,Владимир Путин,Минобороны России,
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