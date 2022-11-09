Российские войска пресекли попытки ВСУ заслать диверсантов в Херсонскую область

За прошедшие сутки российские войска обнаружили и пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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«Подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве уточнили, что на николаево-криворожском направлении за сутки уничтожено до 110 военнослужащих Украины, восемь бронированных боевых машин, а также 14 различных автомобилей.

Ранее Минобороны показало на видео, как российский беспилотник уничтожил украинский танк. Уточняется, что из этого машины бойцы ВСУ пытались вести огонь по позициям российских военнослужащих.