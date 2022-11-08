В российском регионе мобилизовали депутата

«Когда его так неожиданно для всех мобилизовали — 20 октября в 14:00 на комиссии в администрации вручили повестку, а 21 октября в 8:00 отправили, — все были в шоке. Его избиратели стали звонить, писать мне, думали, что это ошибка», — рассказала супруга призванного депутата.