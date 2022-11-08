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18 минут назад

В российском регионе мобилизовали депутата

Lenta.ruиещё 2

В Свердловской области мобилизовали 46-летнего депутата Дмитрия Захарова. Об этом со ссылкой на думу Новоуральского городского округа пишет E1.RU.

В российском регионе мобилизовали депутата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выборы в думу, по результатам которых мужчина стал представлять интересы второго избирательного округа, завершились 11 сентября. У Дмитрия два ребенка: один учится в школе, второй — в институте.

«Когда его так неожиданно для всех мобилизовали — 20 октября в 14:00 на комиссии в администрации вручили повестку, а 21 октября в 8:00 отправили, — все были в шоке. Его избиратели стали звонить, писать мне, думали, что это ошибка», — рассказала супруга призванного депутата.

О начале частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Спустя чуть больше месяца — 28 октября — глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что цели частичной мобилизации достигнуты — в ряды Вооруженных сил страны призваны 300 тысяч человек. Частичная мобилизация была объявлена завершенной.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, указ о ее завершении не нужен.

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