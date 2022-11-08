Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко заявил о том, что срочникам, которые в период службы заключили контракт, призванным по частичной мобилизации и заключившим контракт на год и более, полагается выплата минимум в 195 тысяч рублей. Его разъяснения публикует РИА Новости.

В Минобороны отметили, что эта сумма состоит из социальной выплаты в размере 158 тысяч рублей и денежного довольствия в зависимости от воинской должности, звания и выслуги лет, но не менее 37 тысяч рублей.

«Если военнослужащий, например, сержант или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше. К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона около 243 тысячи рублей», - пояснил Сергей Микищенко.

Деньги будут начислены на банковскую карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы. Если военный прослужил не 31 день, а меньше - начисленное денежное довольствие будет пропорционально меньше. В текущем месяце денежное содержание будет выплачиваться досрочно - с 8 ноября.

При этом для того, чтобы деньги за военнослужащего могла получать его семья, необходимо оформить доверенность или дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, на который перечисляется довольствие.

Представитель Минобороны России также отметил, что налогом не облагается социальная выплата в 158 тысяч рублей, на остальную же сумму выплат действует подоходный налог в 13%.

«Например, у рядового на должности мотострелка из полагающихся ему 195 тысяч не будут облагаться налогом 158 тысяч, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться налогом в 13%. У командира взвода в звании лейтенанта из примерно 225 тысяч не облагаются налогом 158 тысяч, а на примерно 67 тысяч - налог 13%», - пояснил он.

Также как и всем военнослужащим, мобилизованным могут быть установлены ежемесячные надбавки за особые условия военной службы или за особые достижения.

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Призвать планировалось 300 тысяч человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении.