Пленный офицер ВСУ раскрыл планы Киева забросить диверсантов в Россию

Украина готовила заброску диверсантов в Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Об этом рассказал взятый в плен украинский офицер ВСУ Павел Ткачук, сообщает РИА Новости.

"Готовились диверсионно-разведывательные группы для нанесения удара по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях", - рассказал пленный.

По его словам, заброску диверсантов планировалось совершить в приграничные населенные пункты РФ на военной технике с российскими опознавательными знаками.

Также он добавил, что моральный дух украинских военнослужащих на Донбассе довольно низкий.