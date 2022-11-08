Пленный офицер ВСУ раскрыл планы Киева забросить диверсантов в Россию

Украина готовила заброску диверсантов в Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Об этом рассказал взятый в плен украинский офицер ВСУ Павел Ткачук, сообщает РИА Новости.
"Готовились диверсионно-разведывательные группы для нанесения удара по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях", - рассказал пленный.
По его словам, заброску диверсантов планировалось совершить в приграничные населенные пункты РФ на военной технике с российскими опознавательными знаками.
Также он добавил, что моральный дух украинских военнослужащих на Донбассе довольно низкий.
В начале ноября в Крыму арестовали готовившего диверсию на линии электропередач агента СБУ. По словам командира из отряда "Крым", украинские диверсанты отправляются на задания под воздействием наркотических препаратов.