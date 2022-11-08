В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
31 минуту назад

РИА Новости: Пленный офицер ВСУ рассказал о планах Киева забросить диверсантов в регионы РФ

Российская Газета

Украина готовила заброску диверсантов в Курскую, Брянскую и Белгородскую области. Об этом рассказал взятый в плен украинский офицер ВСУ Павел Ткачук, сообщает РИА Новости.

Пленный офицер ВСУ раскрыл планы Киева забросить диверсантов в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Готовились диверсионно-разведывательные группы для нанесения удара по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях", - рассказал пленный.

По его словам, заброску диверсантов планировалось совершить в приграничные населенные пункты РФ на военной технике с российскими опознавательными знаками.

Также он добавил, что моральный дух украинских военнослужащих на Донбассе довольно низкий.

В начале ноября в Крыму арестовали готовившего диверсию на линии электропередач агента СБУ. По словам командира из отряда "Крым", украинские диверсанты отправляются на задания под воздействием наркотических препаратов.

Армия,СВО,СБУ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители