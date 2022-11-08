«Потом собирали трупы»: ВСУ начали отправлять в атаку женщин

Женщины-наемники из Польши участвовали в наступлении наряду на Украине с мужчинами, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего в Харьковской области.

Фото: Flickr / U.S. Army Europe Images Flickr / U.S. Army Europe Images

По его словам, речь идет о наступлении украинской армии на другом направлении. Среди большого количества наемников были польские женщины. По словам собеседника агентства, «их наши там видели, даже трупы собирали потом».

«Родился ты мужиком — так умри ты как мужик. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать (с беспилотников), женщин в атаку отправлять», — отметил военнослужащий.