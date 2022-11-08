«Потом собирали трупы»: ВСУ начали отправлять в атаку женщин

Женщины-наемники из Польши участвовали в наступлении наряду на Украине с мужчинами, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего в Харьковской области.
По его словам, речь идет о наступлении украинской армии на другом направлении. Среди большого количества наемников были польские женщины. По словам собеседника агентства, «их наши там видели, даже трупы собирали потом».
«Родился ты мужиком — так умри ты как мужик. Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать (с беспилотников), женщин в атаку отправлять», — отметил военнослужащий.
Напомним, у властей Украины заканчиваются средства противовоздушной обороны. Страны Запада должны предоставить Киеву передовые истребители, что позволит противодействовать новому подходу России к ведению битвы в воздухе. В докладе Королевского института объединенных служб говорится о призыве для Запада пересмотреть свое решение не включать истребители F-16 американского производства в состав наступательного вооружения Украины.