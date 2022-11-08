ВСУ начали отправлять в атаку женщин

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) присутствует много иностранных наемников, среди которых также есть наемники женщины из Польши. Об этом заявил РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области. По словам военного, польские женщины-наемники участвовали в наступлении ВСУ на одном из направлений.

Фото: Kostiantyn Liberov/AP Kostiantyn Liberov/AP

"Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом", - заявил собеседник агентства.

Он также раскритиковал решение украинского командования отправлять женщин в атаку. 6 ноября в Минобороны России сообщили об уничтожении до 100 боевиков "националистических формирований", а также иностранных наемников в районе населенного пункта Красный Лиман.