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42 минуты назад

РИА Новости: военный заявил об участии польских наемников женщин в наступлении ВСУ

Газета.Ruиещё 2

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) присутствует много иностранных наемников, среди которых также есть наемники женщины из Польши. Об этом заявил РИА Новости российский военнослужащий в Харьковской области. По словам военного, польские женщины-наемники участвовали в наступлении ВСУ на одном из направлений.

ВСУ начали отправлять в атаку женщин
Фото: Kostiantyn Liberov/APKostiantyn Liberov/AP

"Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом", - заявил собеседник агентства.

Он также раскритиковал решение украинского командования отправлять женщин в атаку. 6 ноября в Минобороны России сообщили об уничтожении до 100 боевиков "националистических формирований", а также иностранных наемников в районе населенного пункта Красный Лиман.

По информации российского военного ведомства, в числе иностранных наемников были 40 человек из США, Великобритании и Польши. Ударами ВКС были также разбиты 10 бронемашин, принадлежащих ВСУ.

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