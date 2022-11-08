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1 час назад

Украинские военные столкнулись с новой проблемой в борьбе с Россией

Елена Прошина

У властей Украины заканчиваются средства противовоздушной обороны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Times.

Украинские военные столкнулись с новой проблемой в борьбе с Россией
Фото: ТАССТАСС

Как пишет британское издание, страны Запада должны предоставить Киеву передовые истребители, что позволит противодействовать новому подходу России к ведению битвы в воздухе, сообщили эксперты военного аналитического центра. В докладе Королевского института объединенных служб говорится о призыве для Запада пересмотреть свое решение не включать истребители F-16 американского производства в состав наступательного вооружения Украины.

Стало известно о массовом бегстве украинских военных с линии фронта

Также из документа следует, что необходимо направить украинским властям больше переносных зенитных ракетных комплексов и зенитных орудий, запускаемых с плеча, чтобы сбивать российские беспилотные летательные аппараты иранского происхождения Shahed-136.

Ранее сообщалось, что Иран продолжает поставлять Москве беспилотники и ракеты малой дальности класса «земля-земля». На этом фоне Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против Тегерана.

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