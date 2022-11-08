Украинские военные столкнулись с новой проблемой в борьбе с Россией

У властей Украины заканчиваются средства противовоздушной обороны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Times.

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Как пишет британское издание, страны Запада должны предоставить Киеву передовые истребители, что позволит противодействовать новому подходу России к ведению битвы в воздухе, сообщили эксперты военного аналитического центра. В докладе Королевского института объединенных служб говорится о призыве для Запада пересмотреть свое решение не включать истребители F-16 американского производства в состав наступательного вооружения Украины.

Также из документа следует, что необходимо направить украинским властям больше переносных зенитных ракетных комплексов и зенитных орудий, запускаемых с плеча, чтобы сбивать российские беспилотные летательные аппараты иранского происхождения Shahed-136.