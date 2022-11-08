Российский истребитель Су-35С уничтожил два вертолета ВСУ

Вражеские цели пилот обнаружил во время боевого дежурства. По его словам, вертолеты направлялись к линии боевого соприкосновения.

"Доложил о готовности к боевому применению, затем получил разрешение с командного пункта и произвел пуск управляемой ракеты. Далее осуществил подсвет цели", — цитирует РЕН ТВ пилота.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находится в зоне проведения специальной операции на Украине. Из них около 50 тысяч человек принимают участие в боевых действиях.