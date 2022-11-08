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1 час назад

Российский истребитель Су-35С уничтожил два вертолета ВСУ

Свободная пресса

Российский истребитель Су-35С уничтожил ракетным выстрелом два вертолета ВСУ.

Российский истребитель Су-35С уничтожил два вертолета ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вражеские цели пилот обнаружил во время боевого дежурства. По его словам, вертолеты направлялись к линии боевого соприкосновения.

"Доложил о готовности к боевому применению, затем получил разрешение с командного пункта и произвел пуск управляемой ракеты. Далее осуществил подсвет цели", — цитирует РЕН ТВ пилота.

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