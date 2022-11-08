Российские «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ

Бронетехнику и живую силу ВСУ удалось уничтожить с помощью удары из РЗСО «Ураган».

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«Мы выполняем огневое поражение целей, среди которых скопление боевых машин, также личный состав противника. Все готовы, все настроены на позитив! Будем двигаться дальше вперед!» - рассказал помощник командира расчета Алексей.

Как сообщает Минобороны РФ, за боевой работой «Ураганов» с воздуха следят беспилотники. С помощью дронов находят цель, а после контролируют ее поражение. Отмечается, что «Ураганы» могут уничтожать укрепрайоны, артиллеристские батареи, узлы связи, скопление живой силы и бронетехнику врага. Дальность их стрельбы до 40 километров.