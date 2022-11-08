В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
58 минут назад

Российские «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ

Свободная пресса

Бронетехнику и живую силу ВСУ удалось уничтожить с помощью удары из РЗСО «Ураган».

Российские «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Мы выполняем огневое поражение целей, среди которых скопление боевых машин, также личный состав противника. Все готовы, все настроены на позитив! Будем двигаться дальше вперед!» - рассказал помощник командира расчета Алексей.

Как сообщает Минобороны РФ, за боевой работой «Ураганов» с воздуха следят беспилотники. С помощью дронов находят цель, а после контролируют ее поражение. Отмечается, что «Ураганы» могут уничтожать укрепрайоны, артиллеристские батареи, узлы связи, скопление живой силы и бронетехнику врага. Дальность их стрельбы до 40 километров.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находится в зоне проведения специальной операции на Украине. Из них около 50 тысяч человек принимают участие в боевых действиях.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители