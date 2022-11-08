Российские «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ

Бронетехнику и живую силу ВСУ удалось уничтожить с помощью удары из РЗСО «Ураган».
«Мы выполняем огневое поражение целей, среди которых скопление боевых машин, также личный состав противника. Все готовы, все настроены на позитив! Будем двигаться дальше вперед!» - рассказал помощник командира расчета Алексей.
Как сообщает Минобороны РФ, за боевой работой «Ураганов» с воздуха следят беспилотники. С помощью дронов находят цель, а после контролируют ее поражение. Отмечается, что «Ураганы» могут уничтожать укрепрайоны, артиллеристские батареи, узлы связи, скопление живой силы и бронетехнику врага. Дальность их стрельбы до 40 километров.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находится в зоне проведения специальной операции на Украине. Из них около 50 тысяч человек принимают участие в боевых действиях.