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1 час назад

России и США задумали возобновить диалог по ДСНВ

Lenta.ru

Контакты России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений продолжаются. В конце ноября-начале декабря может состояться заседание двусторонней комиссии по ДСНВ-3 — первое после начала спецоперации России на Украине, пишет «Коммерсантъ» и «Известия».

России и США задумали возобновить диалог по ДСНВ
Фото: ТАСС/Минобороны РФТАСС/Минобороны РФ

Три источника «Ъ» сообщили о планах России и США возобновить диалог по ДСНВ на новой площадке. Отмечается, что встреча впервые может пройти в Ближневосточном регионе. До этого заседания проходили в Женеве, но Москва больше не видит в Швейцарии нейтральную сторону и не хочет вести переговоры с третьими сторонами на ее территории.

Ранее подобные встречи проводились в Женеве. Однако Москва более не считает Швейцарию, присоединившуюся к большей части введенных в отношении РФ западных санкций, нейтральным государством, и не хочет осуществлять на ее территории контакты с третьими сторонами.

29 сентября официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщил, что Россия и США совершают попытки диалога для восстановления регулярных инспекций в рамках СНВ-3. Для этого стороны ведут переговоры об организации очной встречи консультативной комиссии.

Инспекции в рамках договора приостановили по взаимному согласию двух сторон в начале 2020 года, причиной этому стала пандемия COVID-19.

Армия,Мария Захарова,МИД России,Коммерсант,
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