"Военная мысль": США создают средства нейтрализации ядерного оружия России

В США разрабатывают средства нейтрализации российского ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал "Военная мысль", издаваемый Минобороны России. В статье отмечается, что традиционная теория сдерживания заменена для США и стран-членов НАТО на сценарий упреждающих силовых действий.

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В планах США, по мнению авторов публикации, обладать стратегическим неядерным оружием с коротким временем подлета и формально не подпадающим под правовые ограничения. Цель – поразить значительное число ядерных сил России еще до принятия решения о нанесении ответно-встречного удара. По данным издания, подобная перспектива может негативно отразиться на нацбезопасности России и потребует от властей активного противодействия угрозам.