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29 минут назад

США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания

Lenta.ruиещё 2

Американские власти в случае проведения КНДР ядерного испытания направят атомный авианосец в Японское море, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
Фото: ТАССТАСС

США планируют сделать это для демонстрации поддержки Японии и Республики Корея. Издание уточнило, что в случае испытания Вашингтон, Токио и Сеул введут дополнительные санкции против Пхеньяна. Это могут быть новые ограничения на экспорт в страну нефти и нефтепродуктов. Кроме того, страны могут ввести санкции, которые «затронут группировки хакеров, связанных с северокорейскими властями».

Ранее США пригрозили Северной Корее последствиями за ядерные испытания. При этом представитель Госдепа уточнил, что у США нет «враждебного настроя» по отношению к Северной Корее. США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание, подчеркнув, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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