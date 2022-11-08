США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания

США планируют сделать это для демонстрации поддержки Японии и Республики Корея. Издание уточнило, что в случае испытания Вашингтон, Токио и Сеул введут дополнительные санкции против Пхеньяна. Это могут быть новые ограничения на экспорт в страну нефти и нефтепродуктов. Кроме того, страны могут ввести санкции, которые «затронут группировки хакеров, связанных с северокорейскими властями».