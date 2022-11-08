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16 минут назад

Стало известно о массовом бегстве украинских военных с линии фронта

Елена Прошина

Оказавшийся в плену у российских военных старший лейтенант, военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, командир взвода Павел Ткачук сообщил, что украинские солдаты бегут, оставляя свои позиции, сообщает РИА Новости.

Стало известно о массовом бегстве украинских военных с линии фронта
Фото: ТАССТАСС

Это происходит на фоне крупных потерь в боях за Артемовск. Как рассказал пленник о событиях 3 ноября, за день до того, как он попал в руки россиян, было много пристрельных прилетов и прострелки окраин лесов и лесопосадок, было много раненых.

По словам Ткачука, позиции украинских вооруженных сил были расположены у населенного пункта Опытный, однако после того как туда зашли российские военные, многие солдаты ВСУ получили ранения и сбежали. Тем, кто остался, предоставили выбор — сдаться или погибнуть.

Старший лейтенант отметил, что моральный дух его группы, уставшей от постоянных обстрелов и боестолкновений, к тому моменту был уже на низком уровне, и военнослужащие приняли решение сложить оружие и сдаться.

Также украинский военнослужащий рассказал, что власти Украины планировали забросить группу диверсантов в три приграничных региона России. Это хотели сделать на технике с нанесенными на нее российскими опознавательными знаками.

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