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19 минут назад

Украинские националисты обстреляли Горловку снарядами «натовского» калибра

ТК «Звезда»

Украинские националисты обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), боевики выпустили по городу семь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

Украинские националисты обстреляли Горловку снарядами «натовского» калибра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«22.18 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее националисты обстреляли Сватово Луганской Народной Республики, выпустив по городу четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

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