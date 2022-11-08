Украинские националисты обстреляли Горловку снарядами «натовского» калибра

Украинские националисты обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), боевики выпустили по городу семь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.