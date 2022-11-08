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1 час назад

Украинские военные бегут с линии фронта у Артемовска

Ura.Ruиещё 1

Вооруженные силы Украины несут большие потери на линии фронта у Артемовска, а их солдаты бегут с позиций. Об этом рассказал командир взвода из 53-й отдельной механизированной бригады Павел Ткачук, которого армия РФ взяла в плен. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вытесняют противника с окрестностей города.

Стало известно о массовом бегстве украинских военных с линии фронта
Фото: ТАССТАСС

«После обстрела зашли русские, много кто сбежал и был ранен. После чего начался обстрел в укрытие, сразу тогда русские заметили нас и сказали сдаваться. Либо сдаваться, либо будем уничтожены», — передает РИА Новости слова пленного.

Ткачук уточнил, что их группа решила сдаться из-за низкого морального духа. По его словам, солдаты ВСУ устали и пытаются не рисковать.

«Мало кто хотел оставаться на позициях, даже „старые“ (украинские военнослужащие — ред.), кто уже несколько месяцев, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там», — рассказал мужчина.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее URA.RU сообщало, что солдаты частной военной компании «Вагнер» 6 ноября вытеснили украинские войска из села Иванград. Оно находится в километре от городских кварталов Артемовска.

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