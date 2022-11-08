Стало известно о массовом бегстве украинских военных с линии фронта

«Мало кто хотел оставаться на позициях, даже „старые“ (украинские военнослужащие — ред.), кто уже несколько месяцев, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там», — рассказал мужчина.