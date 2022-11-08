На Украине опровергли слухи о строительстве второго самолета «Мрия»

На Украине опровергли появившиеся в прессе новости о строительстве в стране нового самолета Ан-225 «Мрия». Предприятие «Антонов», на ио гендиректора которого ссылались СМИ, уточнило, что журналисты допустили неточность, интерпретируя слова Евгения Гаврилова.

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В прессе сообщалось, будто бы на Украине вовсю идет строительство нового - крупнейшего в мире грузового самолета, и «Мрия» уже готов на 30%. В действительности же специалисты лишь начали конструкторские работы.

«В настоящее время есть около 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца», - добавили в посте предприятия в Twitter.