Киев планировал забросить диверсантов в три российских региона

Власти Украины планировали забросить группы диверсантов в российские регионы, рассказал журналистам взятый в плен военнослужащий ВСУ. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук был взят в плен бойцами «Группы Вагнера».
Пленный пояснил, что заброска планировалась в Белгородскую, Курскую и Брянскую области.
Ткачук уточнил, что диверсантам поставили задачу войти в приграничные населенные пункты на бронетехнике с российскими тактическими знаками.