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1 час назад

Украина планировала забросить диверсантов в российские регионы, рассказал пленный

Илья Родин

Власти Украины планировали забросить группы диверсантов в российские регионы, рассказал журналистам взятый в плен военнослужащий ВСУ. Об этом пишет РИА «Новости».

Киев планировал забросить диверсантов в три российских региона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук был взят в плен бойцами «Группы Вагнера».

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Пленный пояснил, что заброска планировалась в Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

Ткачук уточнил, что диверсантам поставили задачу войти в приграничные населенные пункты на бронетехнике с российскими тактическими знаками.

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