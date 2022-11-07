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1 час назад

«МК»: несколько раз отбросивший падающие гранаты ВСУ солдат выжил

News.ru

MK.RU сообщило, что российский солдат, который дважды отбился от атаки украинского дрона, выжил. По информации издания, военнослужащий гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, откинул пару гранат, сброшенных с коптера ВСУ, в марте недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.

Вопреки домыслам и обсуждениям — боец жив и уже давно здоров, — сообщает MK.RU.

По информации издания, из рассказа однополчанина российского солдата можно сделать вывод, что отбивший гранаты военнослужащий все же получил ранения в результате атаки коптера.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео с украинского беспилотника, который обнаружил в окопе российского военного. На кадрах видно, как солдат Вооруженных сил России дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ.

До этого Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине. Российские военные обнаружили отряд в лесной зоне и нанесли удар по их позициям. Военное ведомство опубликовало кадры обнаружения противника и наведения огня.

Армия,Видео,Верховный суд,Минобороны России,
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