MK.RU сообщило, что российский солдат, который дважды отбился от атаки украинского дрона, выжил. По информации издания, военнослужащий гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, откинул пару гранат, сброшенных с коптера ВСУ, в марте недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.

Вопреки домыслам и обсуждениям — боец жив и уже давно здоров, — сообщает MK.RU.

По информации издания, из рассказа однополчанина российского солдата можно сделать вывод, что отбивший гранаты военнослужащий все же получил ранения в результате атаки коптера.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео с украинского беспилотника, который обнаружил в окопе российского военного. На кадрах видно, как солдат Вооруженных сил России дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ.