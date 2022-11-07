«К Херсону стянуты, по различным открытым данным, 70-80 тысяч украинских националистов, то есть войсковых формирований. Это очень большая армия. Ее просто игнорировать было бы неправильно с точки зрения государственных и военных структур. Эти неонацисты уже всадники без головы. Они пугали нас, что могут взорвать Каховскую ГЭС, фактически затопить город. Все это очень серьезно. Именно поэтому было принято решение об эвакуации населения. Чтобы не подвергать опасности самое дорогое — жизнь человека», — сказал Борис Усвяцов.