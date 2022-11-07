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14 минут назад

Капитан Усвяцов заявил о численном преимуществе ВСУ на Херсонском направлении

Ura.Ru

Украина стянула к Херсону, где складывается очень непростая ситуация, до 80 тысяч военных, а также современные танки и гаубицы иностранного производства. Об этом URA.RU рассказал капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов.

«К Херсону стянуты, по различным открытым данным, 70-80 тысяч украинских националистов, то есть войсковых формирований. Это очень большая армия. Ее просто игнорировать было бы неправильно с точки зрения государственных и военных структур. Эти неонацисты уже всадники без головы. Они пугали нас, что могут взорвать Каховскую ГЭС, фактически затопить город. Все это очень серьезно. Именно поэтому было принято решение об эвакуации населения. Чтобы не подвергать опасности самое дорогое — жизнь человека», — сказал Борис Усвяцов.

По его словам, положение дел усугубляет помощь Запада вооружением.

«Украина получила множество наших советских модернизированных танков Т-72 из Германии, Польши. Начали поставлять уже современные танки немцы, американцы, и французы, и бельгийцы, и румыны нарисовались. Другое вооружение поставляют, например, гаубицы, которые стреляют на 100 км с лишним. С нами воюет не Украина, а коллективный Запад: НАТО и Америка», — заключил кандидат военных наук.

На данный момент в Херсонской области складывается тяжелая ситуация. Российский лидер Владимир Путин призвал вывезти всех мирных жителей, чтобы избежать жертв.

СМИ: США и НАТО допускают переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона

Каховская ГЭС неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркивал, что существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине.

Утром 6 ноября ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS. Один из снарядов попал в шлюз.

Армия,Видео,Владимир Путин,НАТО,
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