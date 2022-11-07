Польша расширит базу ВВС США в Повидзе

Польша расширит базу военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Повидзе, расположенную в Великопольском воеводстве в центре страны. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обоПольша расширит базу военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Повидзе, расположенную в Великопольском воеводстве в центре страны. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак , слова которого приводит РИА Новости.

«Для этих вертолетов в течение нескольких лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов с одной стороны, с другой стороны топливная база, чтобы вертолеты могли действовать из Повидзе, чтобы могли поддерживать польские силы и силу Североатлантического союза», — добавил Блащак.

Новость дополняется.роны Польши Мариуш Блащак, слова которого приводит РИА Новости. Вице-премьер пояснил, что в Повидзе находится боевая авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache. "Для этих вертолетов в течение нескольких лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов с одной стороны, с другой стороны топливная база, чтобы вертолеты могли действовать из Повидзе, чтобы могли поддерживать польские силы и силу Североатлантического союза", - добавил Блащак. Новость дополняется.