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11 минут назад

Польша расширит базу ВВС США в Повидзе

Газета.Ruиещё 2

Польша расширит базу военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Повидзе, расположенную в Великопольском воеводстве в центре страны. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обоПольша расширит базу военно-воздушных сил Соединенных Штатов в Повидзе, расположенную в Великопольском воеводстве в центре страны. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, слова которого приводит РИА Новости.

Польша расширит базу ВВС США в Повидзе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вице-премьер пояснил, что в Повидзе находится боевая авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache.

«Для этих вертолетов в течение нескольких лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов с одной стороны, с другой стороны топливная база, чтобы вертолеты могли действовать из Повидзе, чтобы могли поддерживать польские силы и силу Североатлантического союза», — добавил Блащак.

Новость дополняется.роны Польши Мариуш Блащак, слова которого приводит РИА Новости. Вице-премьер пояснил, что в Повидзе находится боевая авиационная бригада США, вооруженная ударными вертолетами Apache. "Для этих вертолетов в течение нескольких лет мы подготовим базу в виде ангаров и складов с одной стороны, с другой стороны топливная база, чтобы вертолеты могли действовать из Повидзе, чтобы могли поддерживать польские силы и силу Североатлантического союза", - добавил Блащак. Новость дополняется.

Армия,В мире,Мариуш Блащак,
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