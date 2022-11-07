В Минобороны Украины заявили, что в страну прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Об этом сообщил министр Алексей Резников в своем твиттере.

«Кто это тут у нас? Системы для противовоздушной обороны NASAMS и Aspide прибыли на Украину. Это оружие значительно укрепит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным», - написал Резников.

Министр поблагодарил за поставки Норвегию, Испанию и США.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон готовится удовлетворить просьбу Киева по поставкам ПВО, а также работает с союзниками над отправкой дополнительных вооружений на Украину.

В Германии объявили о начале поставок Киеву систем ПВО IRIS-T (всего должно быть поставлено четыре такие системы).

The Washington Post рассказала, что США пообещали ускорить доставку Украине двух систем ПВО малого-среднего радиуса действия NASAMS, но на отправку еще шести, скорее всего, потребуется много времени.