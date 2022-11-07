В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
18 минут назад

В Минобороны Украины заявили о получении NASAMS и Aspide

Мария Иванова

В Минобороны Украины заявили, что в страну прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Об этом сообщил министр Алексей Резников в своем твиттере.

«Кто это тут у нас? Системы для противовоздушной обороны NASAMS и Aspide прибыли на Украину. Это оружие значительно укрепит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным», - написал Резников.

Министр поблагодарил за поставки Норвегию, Испанию и США.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон готовится удовлетворить просьбу Киева по поставкам ПВО, а также работает с союзниками над отправкой дополнительных вооружений на Украину.

В Германии объявили о начале поставок Киеву систем ПВО IRIS-T (всего должно быть поставлено четыре такие системы).

The Washington Post рассказала, что США пообещали ускорить доставку Украине двух систем ПВО малого-среднего радиуса действия NASAMS, но на отправку еще шести, скорее всего, потребуется много времени.

Комплекс NASAMS на Украине: особенности, тактика применения и сравнение с российскими ПВО

Газета отмечала, что большинству украинских систем ПВО более 30 лет и скоро они не смогут справляться с угрозами.

Армия,Видео,Джейк Салливан,Алексей Резников,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители