На Украину прибыли комплексы NASAMS и Aspide

Украинский министр обороны Алексей Резников в своем Twitter сообщил о прибытии в страну зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Aspide.
«Системы NASAMS и Aspide прибыли на Украину!» — написал глава ведомства.
5 ноября Резников анонсировал поставки западных систем ПВО, включая системы Hawk, NASAMS, Crotale, а также системы борьбы с беспилотниками.
До этого издание New York Times писало, что в Германии порядка сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины заканчивают обучение по работе с ЗРК NASAMS.
28 октября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен говорил, что Штаты могут поставить украинской армии два комплекса NASAMS в ноябре. С подобным заявлением также выступал министр обороны США Ллойд Остин.