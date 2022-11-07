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45 минут назад

Министр обороны Украины Резников сообщил о прибыли ЗРК NASAMS и Aspide

Газета.Ru

Украинский министр обороны Алексей Резников в своем Twitter сообщил о прибытии в страну зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Aspide.

На Украину прибыли комплексы NASAMS и Aspide
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«Системы NASAMS и Aspide прибыли на Украину!» — написал глава ведомства.

5 ноября Резников анонсировал поставки западных систем ПВО, включая системы Hawk, NASAMS, Crotale, а также системы борьбы с беспилотниками.

До этого издание New York Times писало, что в Германии порядка сотни военнослужащих Вооруженных сил Украины заканчивают обучение по работе с ЗРК NASAMS.

Комплекс NASAMS на Украине: особенности, тактика применения и сравнение с российскими ПВО

28 октября глава Госдепартамента США Энтони Блинкен говорил, что Штаты могут поставить украинской армии два комплекса NASAMS в ноябре. С подобным заявлением также выступал министр обороны США Ллойд Остин.

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