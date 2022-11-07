Минобороны России опровергло заявления российских блогеров о "высоких бесполезных потерях в людях и технике", распространенные якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве.

"В Минобороны России опровергли заявления ряда российских блогеров якобы от имени военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о "высоких бесполезных потерях в людях и технике", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в Минобороны России, потери морпехов за время наступления на угледарском направлении "не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй".

Потери ВСУ в среднем в семь раз больше по линии боевого соприкосновения 155-й бригады ТОФ и в девять раз больше на отдельных точках.

Наступление на угледарском направлении

В Минобороны РФ также сообщили, что морпехи 155-й бригады ТОФ ведут наступление на угледарском направлении.

"Подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на угледарском направлении против ВСУ и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что военнослужащие 155-й бригады морпехов в настоящее время продолжают "наступательные действия в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи".