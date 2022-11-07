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1 час назад

Депутат Картаполов: повестки в военкомат продолжают приходить для уточнения данных

Газета.Ruиещё 5

Повестки в военный комиссариат продолжают приходить и по завершении частичной мобилизации для уточнения учетных данных. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью РБК.

В Госдуме уточнили, почему граждане продолжают получать повестки в военкомат
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет», — пояснил парламентарий.

По его словам, граждане обязаны предоставить информацию о себе в военкомат. Речь идет о таких сведениях, как наличие у военнообязанного детей, информация о переезде и прочее.

Картаполов подчеркнул, что по завершении частичной мобилизации повестки рассылают исключительно для того, чтобы человек явился в военкомат, предъявил свои документы и предоставил актуальные сведения о себе. Информацию внесут в базу данных, потом военнообязанный просто вернется домой.

Армия,Андрей Картаполов,
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