В Госдуме уточнили, почему граждане продолжают получать повестки в военкомат

Повестки в военный комиссариат продолжают приходить и по завершении частичной мобилизации для уточнения учетных данных. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью РБК.

«Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет», — пояснил парламентарий.

По его словам, граждане обязаны предоставить информацию о себе в военкомат. Речь идет о таких сведениях, как наличие у военнообязанного детей, информация о переезде и прочее.