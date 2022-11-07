Военкор описал ситуацию с потерями ВС России в Павловке как аномалию

Ситуацию с потерями среди российских военных в Павловке в ходе спецоперации (СВО) на Украине можно считать редкой аномалией. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Александр Сладков.

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«В СВО у нас действительно многое поменялось в лучшую сторону, и ситуация в Павловке выступает, как реальная аномалия. Мы тотально выравниваем положение», — пишет Сладков.

Военкор подчеркнул, что подобные ситуации еще в марте происходили по всему фронту, а Павловка — явно отдельный случай.

«Лично я реагирую на него, как на совершенно не свойственное системе СВО неприятное исключение», — делает вывод Сладков.

Ранее в соцсетях появились данные о том, что морская пехота 155-й бригады Тихоокеанского флота записала обращение к приморскому губернатору Кожемяко. В обращении говорилось о больших потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике. В связи с этим морская пехота попросила главу Приморья обратиться в Минобороны России и разобраться в сложившейся ситуации.