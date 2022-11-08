В Запорожской области заявили о концентрации бойцов «Кракена»

«По-прежнему самая горячая часть — это от Полог до Гуляйполе, плюс непосредственно чуть южнее района Орехова. Здесь наиболее горячо, потому что здесь сконцентрированы силы противника, включая польские подразделения и печально известное подразделение "Кракен" — это нацисты, которые сюда привезены с харьковского направления», — сообщил он.