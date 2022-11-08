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1 час назад

В Запорожской области заявили о концентрации бойцов «Кракена»

Lenta.ruиещё 2

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о концентрации в Запорожской области бойцов украинского националистического подразделения «Кракен» и наемников из Польши. Его слова приводит РИА Новости.

В Запорожской области заявили о концентрации бойцов "Кракена"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По-прежнему самая горячая часть — это от Полог до Гуляйполе, плюс непосредственно чуть южнее района Орехова. Здесь наиболее горячо, потому что здесь сконцентрированы силы противника, включая польские подразделения и печально известное подразделение "Кракен" — это нацисты, которые сюда привезены с харьковского направления», — сообщил он.

Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске

По его словам, командование Украины поставило заградительным отрядом для военных из Польши и первым эшелоном обороны мобилизованных граждан республики на данных направлениях.

7 ноября 13 тысяч украинских военных, обученных в западных государствах, перебросили в Запорожскую область. Как утверждает Рогов, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили обучение в Великобритании и Польше. Переброска военнослужащих говорит о попытках украинского президента Владимира Зеленского «как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе», отметил он.

Армия,Владимир Рогов,Владимир Зеленский,
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