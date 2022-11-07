Минобороны России сообщило, что российские военные отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области на Николаево-Криворожском направлении и ликвидировали более 110 украинских военных. Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, ВС РФ «уничтожили» более 110 украинских солдат, 11 бронированных машин и 13 автомобилей. В результате ВСУ были «отброшены» на исходные позиции.