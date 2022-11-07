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1 час назад

МО РФ: ВС России отразили наступление в Херсонской области

Газета.Ruиещё 3

Минобороны России сообщило, что российские военные отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области на Николаево-Криворожском направлении и ликвидировали более 110 украинских военных. Об этом говорится в сводке ведомства.

«На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, ВС РФ «уничтожили» более 110 украинских солдат, 11 бронированных машин и 13 автомобилей. В результате ВСУ были «отброшены» на исходные позиции.

США и НАТО допустили переговоры по Украине в случае взятия Херсона

Кроме того, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков по ходу брифинга доложил об уничтожении двух украинских военных складов ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области.

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