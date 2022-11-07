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47 минут назад

Кадыров показал, что Киев снова использует запрещенные конвенцией боеприпасы

РИА "ФедералПресс"

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со свидетельствами использования запрещенных боеприпасов со стороны Украины.

Кадыров показал, что Киев снова использует запрещенные конвенцией боеприпасы
Фото: 

«Украинские фашисты используют запрещенные кассетные боеприпасы. В окрестностях Марьинки наши бойцы попали под обстрел ракет, которые, разрываясь в небе, обрушивают тучу мелких игл», – заявил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что эти факты Запад не увидит и международные правозащитники не будут кричать об этом на каждом углу Гааги, но факт останется фактом. Рамзан Кадыров отмечает, что демократия по-западному выглядит так. При этом Конвенция по кассетным боеприпасам была принята в Дублине еще в 2008 году.

Армия,Рамзан Кадыров,
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