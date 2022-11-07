Кадыров показал, что Киев снова использует запрещенные конвенцией боеприпасы

Глава Чечни подчеркнул, что эти факты Запад не увидит и международные правозащитники не будут кричать об этом на каждом углу Гааги, но факт останется фактом. Рамзан Кадыров отмечает, что демократия по-западному выглядит так. При этом Конвенция по кассетным боеприпасам была принята в Дублине еще в 2008 году.