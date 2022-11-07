В Атлантике загорелась подводная лодка

Атомная подлодка Victorious ВМС Великобритании прервала секретную миссию из-за пожара на борту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sun.

Фото: royalnavy.mod.uk royalnavy.mod.uk

«Victorious была оснащена (межконтинентальными баллистическими) ракетами Trident II, когда произошел пожар», - говорится в сообщении.

Как уточняется, из-за пожара подлодке пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантического океана. Это было нужно, чтобы избавиться от токсичного дыма. При этом возгорание было быстро локализовано. Капитан принял решение вернуться на базу Клайд в Шотландии.

Издание отмечает, что подлодка Victorious как правило патрулирует с целью ядерного сдерживания, однако сейчас она выполняла другую миссию.

«Мы не комментируем подробности операций подлодок», - заявили в ВМС Великобритании.