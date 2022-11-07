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45 минут назад

Атомная подлодка Великобритании прервала секретную миссию из-за пожара

Елена Прошина

Атомная подлодка Victorious ВМС Великобритании прервала секретную миссию из-за пожара на борту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sun.

В Атлантике загорелась подводная лодка
Фото: royalnavy.mod.ukroyalnavy.mod.uk

«Victorious была оснащена (межконтинентальными баллистическими) ракетами Trident II, когда произошел пожар», - говорится в сообщении.

Как уточняется, из-за пожара подлодке пришлось всплыть на поверхность в северной части Атлантического океана. Это было нужно, чтобы избавиться от токсичного дыма. При этом возгорание было быстро локализовано. Капитан принял решение вернуться на базу Клайд в Шотландии.

Издание отмечает, что подлодка Victorious как правило патрулирует с целью ядерного сдерживания, однако сейчас она выполняла другую миссию.

«Мы не комментируем подробности операций подлодок», - заявили в ВМС Великобритании.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу баллистической ракетой «Булава» в рамках испытаний. Уточняется, что полет ракеты прошел в штатном режиме. Боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура.

Армия,Минобороны России,
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