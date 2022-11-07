Украинские военные в ходе боевых действий используют запрещенные кассетные боеприпасы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, ракеты разрываются в небе, а на тех, кто стоит на земле, обрушивается огромное количество мелких игл. Как отметил Кадыров в своем Telegram-канале, такие эпизоды «Запад не увидит», о них не станут «кричать на каждом углу Гааги».

В окрестностях Марьинки наши бойцы попали под обстрел ракет, которые, разрываясь в небе, обрушивают тучу мелких игл. Это не первый факт использования украинскими неонационалистами кассетных бомб, —написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что именно такой вид у «демократии по-западному».

Ранее Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время между Москвой и Киевом состоится несколько обменов пленными. По его словам, они пройдут при участии спикера Госдумы Вячеслава Володина.