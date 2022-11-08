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51 минуту назад

В Минобороны РФ объяснили, как пользоваться телефонами после мобилизации

Газета.Ruиещё 1

Кнопочные телефоны в армии разрешены, смартфоны - запрещены. Об этом сообщили в Минобороны России, опровергая появившуюся в соцсетях информацию о том, что у мобилизованных граждан отбирают телефоны и запрещают свидания с родными, передает ТАСС.

В Минобороны уточнили правила пользования телефонами после мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, в военном ведомстве уточнили, что на территории воинских частей запрещено пользоваться устройствами «с расширенными мультимедийными возможностями». При этом военные имеют право использовать кнопочные аппараты.

По поводу свиданий в Миноброны пояснили, что они могут происходить в комнате для посетителей на КПП.

Информация об изъятии телефонов у мобилизованных граждан и запрете свиданий с родными в 74-й Юргинской бригаде появилась в нескольких Telegram-каналах. По данным Минобороны РФ, она не соответствует действительности.

Ранее Минобороны РФ опровергло заявления, сделанные якобы от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и распространенные в соцсетях о «высоких бесполезных потерях в людях и технике».

Сообщения появились в соцсетях и содержали обращение к главе Приморского края Олегу Кожемяко о том, что в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике были понесены большие неоправданные потери.

Позднее Кожемяко сообщил в Telegram-канале, что проверил информацию о значительных потерях 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и заявил, что данные преувеличены.

Армия,Украина,Олег Кожемяко,Минобороны России,
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